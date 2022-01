Genoa, due positivi al Covid: giovedì la gara di Coppa Italia con il Milan

Il Genoa, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività al Covid di due calciatori. Giovedì c'è la gara di Coppa Italia con il Milan

Il Genoa, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività al Covid di due calciatori. Il club non ha svelato i nomi, ma di sicuro non ci saranno per la gara di Coppa Italia contro il Milan. Questo il comunicato.