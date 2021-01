Dove vedere Milan-Torino in tv o diretta streaming | Coppa Italia News

Milan-Torino: dove vederla in tv o in streaming?

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Stasera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano, a ‘San Siro‘, la sfida Milan-Torino, gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia (TIM CUP) 2020-2021. La partita, come noto, a porte chiuse, così come previsto dall’ultimo DPCM emesso dal Governo Italiano vista la nuova impennata nella curva dei contagi da coronavirus.

Milan-Torino: ecco dove seguirla in diretta tv

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro per tutti su ‘RaiSport‘. Nella fattispecie, la partita sarà visibile sul ‘RaiUno‘, primo canale della televisione nazionale italiana, a partire dalle ore 20:30. La gara Milan-Torino potrà essere vista anche su ‘RaiUno HD‘, canale 501 del digitale terrestre. L’analisi post-partita e le interviste degli allenatori, però, saranno visibili su ‘RaiSport +‘ e ‘RaiSport‘, canali 57 e 58 del digitale terrestre.

Milan-Torino: ecco dove seguirla in streaming

La sfida Milan-Torino, però, può essere seguita dagli appassionati rossoneri e granata anche in diretta streaming! Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Come? Semplicemente collegandosi al sito web ufficiale di ‘RaiSport‘, oppure scaricando l’applicazione apposita, ‘RaiPlay‘, per sistemi iOS (‘Apple Store‘) ed Android (‘Play Store‘). L’app ‘RaiPlay‘ può essere scaricata anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.