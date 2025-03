Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un attaccante in occasione di Milan-Inter, derby valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2024/2025, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 2 aprile. Mehdi Taremi, infatti, si è sottoposto nella giornata odierna a degli accertamenti che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra. La sua situazione verrà rivalutata nel corso della prossima settimana. Il che significa che non sarà disponibile per la stracittadina. Ecco, dunque, il comunicato dei nerazzurri.