L'olandese è il centrocampista più prolifico di tutti

Una statistica interessante? Reijnders è il centrocampista di Serie A che ha segnato più reti tra tutte le competizioni in questa stagione (15): l'olandese ha messo a segno, infatti, 10 gol in campionato, quindi 3 in Champions League e, adesso, sono 2 gol in Coppa Italia.