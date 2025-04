Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 . Si partirà dall' 1-1 dell'andata, maturato tre settimane fa in virtù del gol di Tammy Abraham per il Milan di Sérgio Conceição e di Hakan Çalhanoğlu per l' Inter di Simone Inzaghi .

Derby Inter-Milan, i diffidati a rischio squalifica

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A, sono ben 6 - 3 per parte - i diffidati delle due squadre: in caso di un cartellino giallo questa sera saranno automaticamente squalificati per la finale di Coppa Italia, prevista per il prossimo 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma.