Inter-Milan, Pioli: “Risultato pesante, dobbiamo essere più determinati”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Non si è mai visto un portiere non protestare su una situazione così. Dispiace per i tifosi e per il nostro obiettivo: dobbiamo reagire e sono sicuro che i ragazzi ci riusciranno. L'Inter è stata più brava di noi nel sfruttare le situazioni. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, reagendo bene e giocando nella loro metà campo, è chiaro che il gol annullato ha cambiato il finale di gara".