Derby Inter-Milan, Marotta: “Ci sono tante insidie. Il rinvio con la Roma? Dico…”

"Un derby è sempre una partita importante, siamo vicini a una disputa di una finale a cui teniamo molto. Le insidie sono tante e l'avversario ha una motivazione molto elevata. Il rinvio con la Roma? I giocatori hanno accettato di giocare domenica nonostante l'impegno con il Barcellona, ma oggi i calendari sono molto fitti, prima o poi bisognerà mettere mano e far sì che il nostro sport abbia un'armonia di competizioni. Noi abbiamo un impegno ravvicinato con il Barcellona che è l'appuntamento più importante dell'anno. Penso che sia la prima volta che una squadra occupata in semifinale di Champions giochi al domenica. Il mercato? Non attueremo una rivoluzione, andremo avanti con degli inserimenti graduali. Dobbiamo abbassare l'età media e creare patrimonio. La proprietà ha dato delle decise disposizioni. Non andremo a stravolgere una rosa già competitiva".