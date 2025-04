Derby Inter-Milan 0-1, Jovic sblocca la sfida: colpo di testa letale

Derby Inter-Milan, gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2024-25. Mancano sempre meno partite alla fine del campionato e i rossoneri dovranno vincere tutte le partite restanti in campionato se vorranno recuperare la zona europea. Il Diavolo arriva alla gara contro i nerazzurri dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta, ma parte alla pari contro l'Inter: l'andata, infatti, è terminata 1-1 con i gol di Abraham e Calhanoglu. Chi vincerà si qualificherà alla finale della competizione contro la vincente tra Bologna ed Empoli. Per il Milan la Coppa Italia resta la possibilità più alta per qualificarsi in Europa League la prossima stagione.