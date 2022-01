Daniel come Paolo: giocherà la prima da titolare in Coppa Italia contro il Genoa

Questa sera Daniel Maldini giocherà titolare contro il Genoa in Coppa Italia: lo stesso accadde a suo padre Paolo 37 anni fa

Corsi e ricorsi storici in casa Milan. Questa sera Daniel Maldini giocherà dal primo minuto nella gara di Coppa Italia contro il Genoa, partita valida per gli Ottavi di finale della competizione. Sarà la sua prima volta da titolare nel torneo e lo farà proprio contro i rossoblù. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', anche suo padre Paolo, oggi direttore tecnico del club rossonero, giocò la sua prima partita di Coppa Italia contro il 'grifone'. Per l'esattezza, si tratta di una partita di 37 anni fa che finì con il risultato di 2-2. Le reti portano le firme di Faccenda e Marulla per i rossoblù, autogol di Mileti e Virdis per i rossoneri. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>