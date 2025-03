Coppa Italia, un centrocampista dell’Inter out contro il Milan?

Il Milan si gioca forse l'ultimo obiettivo stagionale contro l'Inter: il 2 e il 23 aprile andranno in scena le semifinali di Coppa Italia 2024-25. Per i rossoneri due partite da vincere per arrivare in finale. Trionfare in Coppa vorrebbe dire secondo trofeo stagionale (dopo la Supercoppa italiana), un posto in Europa League e in posta nella Final Four per la prossima edizione della Supercoppa. L'Inter potrebbe perdere Zieliński per entrambe le gare. Contro il Monza si è fermato da solo e potrebbe stare ai box per un mese e mezzo o di più. Ecco il comunicato del club.