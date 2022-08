Coppa Italia, Spezia-Como 5-1: in gol anche l’ex Milan Daniel Maldini

Lo Spezia travolge il Como per 5-1 in Coppa Italia: l'ultima rete dei liguri porta la firma dell'ex Milan Daniel Maldini, entrato nel finale

Lo Spezia travolge il Como per 5-1 in Coppa Italia: l'ultima rete dei liguri porta la firma dell'ex Milan Daniel Maldini, entrato nel finale. Dopo un gol annullato a Mancuso, lo Spezia prende il comando delle operazioni e passa al 43' con Nzola: l'angolano beffa il portiere ospite con un tocco sotto. Pareggio dei lariani a firma di Blanco, che sfrutta una parata tutt'altro che impeccabile di Zoet. Lo Spezia torna in vantaggio con il rigore di Verde, concesso con l'ausilio del VAR. Il neo-entrato Strelec chiude i giochi al minuto 71. Poco dopo altro rigore per la squadra di Gotti, trasformato da Nzola per la doppietta personale. Al 77' entra Daniel Maldini, che dodici giri d'orologio più tardi trova una zampata da pochi passi che fissa il 5-1 definitivo in Spezia-Como. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.