Coppa Italia, Pioli non farà la conferenza di Milan-Genoa | PM News

Giovedì prossimo ci sarà la prima partita di Coppa Italia della stagione, Milan-Genoa e Pioli non la presenterà in conferenza stampa.

L'unica altra competizione rimasta al Milan di Stefano Pioli, oltre al campionato, è la Coppa Italia, che inizierà tra circa una settimana. Giovedì 13 gennaio, alle 21:00, si giocherà infatti l'ottavo di finale a partita secca contro il Genoa a San Siro, che però non sarà presentato da Pioli in conferenza stampa. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, infatti, non ci sarà la consueta conferenza della vigilia a Milanello del mister rossonero. Consueta, per la verità, non troppo in Coppa Italia, quando la conferenza si svolge solo in occasione delle semifinali e della finale ormai da diversi anni. Pioli parlerà solo ai microfoni delle televisioni.