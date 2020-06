Coppa Italia, per Milan o Juventus una finale ‘deja vù’: ecco perché

MILAN NEWS – (fonte: app ufficiale AC Milan)

“La squadra qualificata fra Juventus e Milan, come noto, affronterà in Finale di Coppa Italia o il Napoli o l’Inter. Sia Juventus che Milan hanno precedenti in Finale, contro entrambe le squadre. La Juventus ha affrontato l’Inter nel 1965 a Roma: risultato a sorpresa in quel caso, 1-0 a favore dei bianconeri con gol di Menichelli. Sconfitta l’Inter di Helenio Herrera che aveva schierato la formazione titolare.

In campionato, i bianconeri erano arrivati 13 punti dietro l’Inter prima in classifica, ma in Finale si ribaltò tutto. Come, a danno invece della Juventus, si sono ribaltati i pronostici nel 2012, quando i bianconeri vincitori del titolo italiano persero 2-0 la Finale di Roma contro il Napoli di Mazzarri, con i gol di Cavani e Hamšík.

Entrambi vittoriosi, invece, i precedenti del Milan in Finale di Coppa Italia contro Napoli e Inter, due squadre affrontate entrambe negli anni ’70. A luglio del 1972, a Roma, gol di Roberto Rosato e autorete di Panzanato, 2-0 per i rossoneri contro i partenopei e Coppa Italia conquistata dal Milan dopo aver sfiorato lo Scudetto con un secondo posto ad un solo punto dalla vetta.

Cinque anni dopo ecco la Finale-Derby di Coppa Italia: Milan-Inter, per l’occasione a San Siro. La squadra del Paròn Rocco batte i nerazzurri, nella serata in cui Sandro Mazzola dava il suo addio al calcio. Le reti rossonere sono state firmate da Aldo Maldera, su assist di Gianni Rivera, e da Giorgio Braglia”.

