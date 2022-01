Coppa Italia, per Milan-Genoa la capienza di San Siro sarà del 50%

Milan-Genoa, partita degli ottavi di Coppa Italia, si disputerà giovedì sera a 'San Siro' alle ore 21:00. Biglietti ancora disponibili

Giovedì 13 gennaio, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Genoa, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il Milan, attraverso il suo account 'Twitter', ha ricordato come, per questo match, la capienza di 'San Siro' sarà ancora del 50%.