Coppa Italia: passano Empoli e Cagliari, tra poco Fiorentina-Benevento

Si stanno giocando le partite di Coppa Italia dei sedicesimi di finale. Ecco i risultati della giornata di oggi e non solo.

Secondo giorno di sedicesimi di finale di Coppa Italia, con altri tre match molto interessanti. Ieri il Milan ha scoperto chi affronterà agli ottavi di finale e si tratta del Genoa, che ha eliminato la Salernitana vincendo 1-0. Sempre ieri si sono giocate Venezia-Ternana, finita 3-1, e Udinese-Crotone, terminata con un secco 4-0. La giornata di oggi si è aperta con Hellas Verona-Empoli, match ricco di emozioni e di gol. Alla fine hanno avuto la meglio i toscani, imponendosi per 4-3 in trasferta. Si è poi da poco conclusa Cagliari-Cittadella, con i sardi che hanno avuto vita facile e si sono imposti per 3-1. Chiuderà la giornata Fiorentina-Benevento stasera. Domani le ultime due sfide: Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino chiudono questo turno. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>