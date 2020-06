Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: azzurri in finale contro la Juventus

ULTIME NEWS – Dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan, che ha promosso i bianconeri in finale, la Coppa Italia conosce la seconda finalista: il Napoli. Un match partito nel peggiore dei modi per gli azzurri, subito in svantaggio per il gol di Christian Eriksen direttamente da calcio d’angolo. A fine prime tempo, però, Dries Mertens agguanta il pareggio e il record di marcatore più prolifico della storia del club. In virtù dello 0-1 conquistato a San Siro dunque, la squadra di Gennaro Gattuso si giocherà la coppa a Roma. Sarà la seconda finale per l’ex Milan dopo quella persa malamente contro la Juventus nel 2018.

