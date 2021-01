Coppa Italia – Milan-Torino, Romagnoli al 120′: le sue parole

MILAN TORINO ULTIME NEWS – Al termine del match di San Siro tra Milan e Torino, Alessio Romagnoli, ha rilasciato queste parole a Rai Sport.

Sulla vittoria: “Grazie per gli auguri, questo il modo migliore per festeggiare. Abbiamo fatto la nostra partita e siamo riusciti a vincere, non molliamo e abbiamo sempre più fame. Possibili campioni d’inverno? Pensiamo gara dopo gara”.

QUESTE LE PAROLE DI PAOLO MALDINI PRIMA DEL MATCH>>>