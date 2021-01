Coppa Italia – Milan-Torino, Donnarumma espulso dalla panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN TORINO – In occasione della ripresa di Milan-Torino, Gigio Donnarumma è stato espulso da Paolo Valeri dalla panchina. Il motivo è stata una protesta del portiere campano in seguito ad un calcio di rigore non fischiato ai danni di Rafael Leao, dopo uno scontro di gioco con Milinkovic-Savic. Il classe 1999 salterà l’eventuale quarto di finale di Coppa Italia contro Fiorentina o Inter.

