Coppa Italia, Milan-Lazio: Acerbi sarà out per infortunio / News

Mercoledì 9 febbraio a San Siro ci sarà Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Francesco Acerbi sarà out per infortunio

Renato Panno

Saranno quattro giorni molto importanti per il futuro del Milan. Dopo il derby contro l'Inter, che dirà molto sulle ambizioni scudetto dei rossoneri, ci sarà l'impegno di Coppa Italia contro la Lazio. La partita, che si giocherà a San Siro giorno 9 febbraio, vedrà l'assenza di Francesco Acerbi. Il difensore centrale è out dal 6 gennaio a causa di un fastidio muscolare al flessore della coscia sinistra. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il numero 33 non riuscirà a recuperare in tempo e dunque non sarà della partita. Abbiamo intervistato in esclusiva Gene Gnocchi: ecco il suo pensiero sul derby Inter-Milan

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI