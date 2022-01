Coppa Italia, Milan-Genoa: il precedente nel torneo a San Siro è del 1982

Attraverso un post apparso sul proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato l'ultimo precedente contro il Genoa in Coppa Italia al Meazza

L'ultima sfida di Coppa Italia giocata tra le due squadre in casa del Milan risale al 5 settembre 1982: quinta giornata della fase a gironi, successo rossonero per 3-2 con una doppietta di Joe Jordan e un gol di Aldo Serena. L'ultimo precedente in assoluto, invece, è dell'agosto 1985: pareggio per 2-2, per il Milan autogol di Mileti e rete di Virdis.