Coppa Italia – L’Inter batte la Lazio e conquista la semifinale contro il Milan

La ripresa

Nel secondo tempo, la Lazio non riesce a reagire con la stessa intensità, e l'Inter prende in mano il controllo del gioco. Al 62' Inzaghi cambia modulo, passando al 4-4-2. La squadra di casa ha l'opportunità di raddoppiare al 75', quando Correa viene steso in area da Gigot, guadagnandosi un calcio di rigore. Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, segnando il 2-0 e mettendo in cassaforte la qualificazione.