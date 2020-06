Coppa Italia – Juventus-Milan, i possibili rigoristi delle due squadre

MILAN NEWS – Juventus-Milan, per motivi diversi, può essere considerata una partita storica. Il rientro al calcio giocato in Italia dopo tre mesi, lo stop ai supplementari e le cinque sostituzioni (in massimo tre sessioni), sono tutte novità che prenderanno luce stasera.

Le due squadre dunque daranno tutto, consapevoli del fatto che non si saranno altri trenta minuti di gioco in caso di nuovo 1-1 come all'andata (reti di Rebic e Cristiano Ronaldo). Ma chi potrebbero essere i rigoristi del Milan? La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ne individua cinque: Kessie, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic e Romagnoli. Per la Juventus, invece, i prescelti potrebbero essere i seguenti: Dybala, Pjanic, Bonucci, Ronaldo e Douglas Costa.