Coppa Italia – Inter, i rigori pesano: Juventus battuta 4-2 / News

È terminata da pochi minuti Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. I nerazzurri vincono dopo i supplementari, ma quanti dubbi sul primo rigore!

È terminata da pochi minuti Juventus-Inter , finale di Coppa Italia. Dopo la Supercoppa Italiana, i nerazzurri superano nuovamente i bianconeri e conquistano il secondo trofeo stagionale. La squadra di Simone Inzaghi parte nel migliore dei modi, quando Nicolò Barella trova il coniglio dal cilindro e piazza la palla dove Mattia Perin non può arrivare. Ma Giorgio Chiellini e compagni non mollano e ribaltano il risultato grazie ai gol di Alvaro Morata e Dusan Vlahovic in apertura del secondo tempo.

L'Inter, a questo punto, si trova costretta a spingere e trova il pareggio al minuto 80', con un calcio di rigore a dir poco dubbio su Lautaro Martinez. Il contatto in area sull'argentino non sembra grave a tal punto da concedere un penalty ma, dopo il confronto tra l'arbitro e il Var, si procede con il via libera. Sul dischetto si presenta Hakan Calhanoglu, che trasforma in maniera ineccepibile. Ai tempi supplementari arriva un altro rigore, stavolta netto per il fallo di Matthijs De Ligt sul connazionale Stefan De Vrij. Ivan Perisic prima spiazza Perin, poi la chiude con un gol bellissimo sotto l'incrocio. Le Top News di oggi sul Milan: Gabriel Jesus, Nkunku e altre news non solo di calciomercato