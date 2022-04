Coppa Italia, Inter-Milan: Calabria recuperato, sarà a disposizione di Pioli

Davide Calabria, terzino rossonero, ha recuperato dai suoi problemi di stomaco e sarà a disposizione di Pioli per il Derby di Coppa Italia

Domani sera, alle ore 21.00, il Milan disputerà una gara molto importante. I rossoneri, infatti, affronteranno l'Inter per quella che sarà la gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il match d'andata è terminato con un pareggio a reti inviolate, dunque si partirà nuovamente dallo 0-0. Chi vince affronterà la vincente dell'altra semifinale, ovvero quella tra Juventus e Fiorentina, con i bianconeri momentaneamente in vantaggio per 1-0 dopo aver ottenuto il successo al 'Franchi' grazie ad un autogol di Venuti.