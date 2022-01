Coppa Italia, Ibrahimovic salterà Milan-Genoa: il motivo | News

Il Milan affronterà giovedì sera in Coppa Italia il Genoa, ma dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic: ecco perché lo svedese sarà assente

Giovedì sera, alle ore 21, andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Per questa partita, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Zlatan Ibrahimovic. Oltre ai già noti indisponibili causa Covid e Coppa d'Africa, lo svedese salterà il match per squalifica. Ibra, infatti, venne espulso nel precedente quarto di finale contro l'Inter, gara che tutti ricorderanno per la lite tra lo stesso numero 11 rossonero e Romelu Lukaku. Probabile, dunque, l'impiego dal primo minuto di Olivier Giroud.