Coppa Italia, Genoa-Salernitana 1-0. Il Milan affronterà Sheva agli Ottavi

Il Milan conosce la sua avversaria in Coppa Italia: sarà il Genoa di Andriy Shevchenko. L'ucraino trova la sua prima vittoria in rossoblù

E' terminata da pochi minuti Genoa-Salernitana, partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Andriy Shevchenko trova la sua prima vittoria rossoblù grazie all'1-0 firmato Ekuban al minuto 76'. Questa sfida riguardava da vicino il Milan, perché è da qui che sarebbe uscita l'avversaria agli Ottavi di Finale. I rossoneri, dunque, dovranno superare l'ucraino per qualificarsi al turno successivo. La partita si disputerà, in gara unica, il 12 0 il 19 gennaio 2022. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Leao può sorprendere, tre nomi per la difesa per sostituire Kjaer