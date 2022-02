Coppa Italia, Derby Milan-Inter: San Siro verso il tutto esaurito / PM News

Vigilia del derby Milan-Inter, partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. San Siro verso il tutto esaurito: le ultime news

Giornata di vigilia per un Milan che si appresta ad affrontare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Un derby che vedrà i rossoneri giocare questa gara in casa; un dettaglio non da poco considerando che in questa competizione i gol fuori casa valgono ancora doppi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione anche in quest'occasione i tifosi non faranno mancare il loro calore alla propria squadra. Ad oggi sono stati venduti oltre 50 mila biglietti: si va dunque verso il tutto esaurito (la capienza di San Siro sarà pari al 75% che, tradotto in posti disponibili, fa circa 56 mila).