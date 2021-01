Coppa Italia, Derby Inter-Milan, Marotta: “Vogliamo lo Scudetto”

Inter-Milan, le dichiarazioni di Marotta nel pre-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato alla ‘Rai‘ prima del derby Inter-Milan, quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Marotta: “Noi abbiamo l’obbligo di dare il massimo per cercare di raggiungere il massimo. Dire che non lottiamo per lo Scudetto sarebbe falso. Quando c’è tensione nel terreno di gioco, a volte si arriva a delle incomprensioni, ma non faremo ricorso per Conte”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>