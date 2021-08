Coppa Italia 2021/22, il tabellone del torneo per la nuova stagione

La Coppa Italia 2021/2022 sta per iniziare. La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della competizione: tanti big match in arrivo

Come riportato da Calcio e Finanza, il torneo presenta per la prima volta il nuovo format, nel quale parteciperanno 20 squadre di Serie A, 20 squadre di Serie B e 4 di Lega Pro. La competizione inizierà il prossimo weekend con il turno preliminare, con i primi club di Serie A che scenderanno in campo tra il 13 ed il 16 agosto per le sfide valide per i 32esimi. Tutte le partite della Coppa Italia 2021/2022 saranno trasmette da Mediaset su Italia 1 e Canale 20.