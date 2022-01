UEFA, ricavi da record per la nuova Champions: previsti 5 miliardi di euro

Sono previsti oltre cinque miliardi di euro di ricavi dai diritti televisivi e commerciali della nuova UEFA Champions League

Pioggia di soldi in arrivo per la UEFA. Secondo quanto riferisce il quotidiano 'The Times', l'organo di governo del calcio europeo si aspetta un aumento del 40% da diritti televisivi e commerciali per la sua nuova Champions League, competizione che inizierà a partire dal 2024. Ricavi che ammontano ad oltre cinque miliardi di euro e che verranno distribuiti ai club che prenderanno parte alle competizioni europee, in particolar modo la Champions League.