Uefa, Cakir e Bitigen sospesi dopo gli errori in Milan-Atletico Madrid

Dopo la disastrosa conduzione di gara in Milan-Atletico Madrid, l'arbitro Cakir e il Var Bitigen sono stati sospesi dalla Uefa

E' costata cara la brutta conduzione di gara di Milan-Atletico Madrid all'arbitro turco Cüneyt Cakir. La decisione di espellere Franck Kessié e assegnare un calcio di rigore inesistente ai 'colchoneros' hanno fatto infuriare tutto l'ambiente rossonero e non solo. Errori tanto gravi quanto decisivi che hanno condotto alla Uefa di prendere delle decisioni importanti in merito. Secondo l'edizione odierna del 'La Gazzetta dello Sport', l'arbitro turco e il Var Abdulkadir Bitigen sono stati sospesi dopo aver diretto in malo modo l'importante gara di Champions League, terminata 2-1 per la squadra di Simeone. Intanto Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.