Tottenham-Milan, ufficiale: la partita inizierà con dieci minuti di ritardo

Come ammesso da Stefano Pioli durante l'intervista ad Amazon Prime Video, il Milan avrebbe chiesto alla UEFA il posticipo del fischio d'inizio del match contro il Tottenham di dieci minuti. Le due squadre, infatti, sono arrivate allo stadio in ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa del troppo traffico tra le strade di Londra. Come riferito da Giulia Mizzoni, giornalista di 'Amazon Prime Video', la richiesta del Milan è stata accolta, dunque la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League inizierà alle 21.10. Ecco come e dove vedere Tottenham-Milan in tv o in diretta streaming >>>