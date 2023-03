Tottenham-Milan, Tonali: “Quarti? Qualunque partita sarà da giocare”

Sulla partita: "Abbiamo fatto il massimo e messo in campo tutto. Era quello che volevamo fare. Siamo felici di questa qualificazione. Quando giochi queste partite si ha pieno di adrenalina e emozione. Qualificarsi dopo undici anni è una cosa bella. La stanchezza la sentirò nei prossimi giorni ma non importa".

Sulla differenza tra Serie A e Champions: "Le partite di Champions sono diverse, devi mettere in campo sempre qualcosa in più che devi portarti anche in campionato. E' difficile farlo ma in Champions hai una forza dentro e tutti questi tifosi qui ci hanno dato una grande carica".