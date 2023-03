Tottenham-Milan, Tonali: “Volevamo qualificarci. I quarti significano tanto”

Sulla definizione per questa qualificazione: "Difficile però è sicuramente un'emozione particolare perché abbiamo fatto una partita in cui abbiamo messo tutto, volevamo qualificarci a tutti i costi. L'emozione che ci può dare una partita così è incredibile".

Su cosa significare portare il Milan ai quarti: "Tanto, ma credo che lo sia per tutti. Sappiamo quello che stiamo facendo, il percorso con mille difficoltà ma anche mille reazioni da Milan. Nel calcio si può vincere e si può perdere, ma le nostre reazioni sono da grande squadra. Questa è meritata, è tanta roba per tutti, non solo per Olivier".