Tottenham-Milan, Theo: “La parata di Maignan su Kane ha fatto la differenza”

Sull'emozione di giocare in Champions: "Sappiamo che è bello giocare in Champions League, adesso dobbiamo lavorare bene e vedere chi affronteremo nei quarti per andare avanti. Noi vogliamo arrivare al massimo. In Serie A dobbiamo giocare come in Europa, penso che giochiamo diversamente. L'importante è aver passato il turno".