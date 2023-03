Tottenham-Milan, Pioli: “Abbiamo meritato, proveremo ad andare avanti”

Sul passaggio del turno : "Vittoria da Milan, abituato da sempre ad avere questi cammini in Europa. Un passo alla volta ma c'è molta soddisfazione, proveremo a passare anche ai quarti".

Sulla gara : "Non mi hanno sorpreso, i miei giocatori hanno qualità. Abbiamo giocato con personalità e credo che abbiamo dimostrato di essere stati migliori e meritare il passaggio del turno".

Sul campionato: "La cosa importante è buttarci con convinzione in campionato. Troppo importante finire nelle prime quattro posizioni, ma siamo nelle prime otto in Europa e ogni avversario sarà tosto. Preferirei non incontrare squadre italiane".