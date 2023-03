Tottenham-Milan, Pioli: “Champions possibile? Di impossibile non c’è nulla”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Amazon Prime Video' dopo Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions League

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Amazon Prime Video' al termine di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023 svoltasi al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul Milan che ha osato: "Avevo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Nel primo tempo potevamo segnare di più, ma abbiamo giocato con personalità e non abbiamo mai mollato. Un turno meritato per come abbiamo giocato le due partite".

Se può sognare questo Milan: "Dobbiamo fare un passo alla volta. Prima era importante superare il girone, poi gli ottavi. Adesso aspetteremo il sorteggio. Ora ci ributteremo sul campionato che siamo un po' in ritardo, obiettivo è fare più punti possibili e entrare tra le prime quattro. Poi è chiaro che sognare è bello e aiuta a lavorare meglio. Adesso ci concentriamo sul campionato".

Su cosa aveva perso il Milan per poi cambiare modulo: "Ho preso questa decisione dopo la sconfitta con il Sassuolo perché sembrava che del vecchio sistema funzionasse poco. Non è solamente un posizione diversa, la squadra ora lavora con più partecipazione. Ora credo che abbiamo dei difensori che sono portati per giocare così. Le caratteristiche c'erano, ma non abbiamo cambiato i concetti. Siamo aggressivi, a volte ci riusciamo di più, altre di meno".

Su un Milan che sta diventando più competitivo in Europa: "Mi son piaciuto gli aggettivi di Sheva, la stessa energia, persoanlit e la voglia di giocare con più continuità. Dobbiamo essere questotipo di squadra, tatticamente troveremo squadre che ci creeranno difficloltà ma dobbiamo giocare così. Giocare in Champions è troppo gratificante. O la vinciamo, e non credo che sarà facile, o raggiungeremo i primi quattro posti. Adesso recupereremo un po' perché giocheremo luned', ma da questa prestazione dobbiamo portarci qualcosa di positivo e costruirci il nostro percorso in campionato. Mi piace di pensare che di impossibile non ci sia nulla. Poi è chiaro che resteranno le squadre più forti e le difficoltà aumenteranno. Ora dobbiamo aprprofittare di queste epserienze positive per crescere l'autostima e la fiducia".

