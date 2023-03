Tottenham-Milan, il match potrebbe slittare di qualche minuto: il motivo

Secondo quanto riferito da Alessandro Alciato, giornalista e inviato di 'Amazon Prime Video', il match di Champions League tra Tottenham e Milan potrebbe slittare di qualche minuto. Il motivo sarebbe legato ad un arrivo in ritardo al 'Tottenham Hotspur Stadium' da parte dei due club. Dunque, come già successo ieri sera in occasione di Chelsea-Borussia Dortmund, l'arbitro Turpin potrebbe fischiare il fischio d'inizio qualche minuto dopo rispetto al programma prefissato.