Tottenham-Milan, Maldini: “Dobbiamo essere orgogliosi di giocarcela qua”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Amazon Prime Video' prima di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21.00 al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "La nostra storia purtroppo è pesante. Questa è la storia di una squadra ambiziosa. Tutti sappiamo di giocare in uno stadio bellissimo e che giocare con il Milan è pesante. Il percorso che abbiamo fatto ci deve rendere orgogliosi di giocarcela qua, ci saranno difficoltà".

Su quali difficoltà ci saranno: "Le difficoltà sono date dall'ambiente e dai loro giocatori. Tutto l'insieme è difficile ma anche stimolante, queste sono partite dove provi anche la tenuta dei loro giocatori".

Se è teso: "Ero teso anche quando giocavo, però fingevo meglio".

Sull'aver perso le distanze con il primo posto: "Come avvengono queste cose, non lo so. Finisce la stagione che sei secondo, poi inizia un periodo di allenamento, una nuova stagione, perché il Mondiale ha fatto sì che le stagioni siano due. Parti bene, ma poi prendi due gol con la Roma e cambia tutto. L'aspetto mentale è importante. Il mister ha provato a cambiare modulo e a non prendere gol perché prendevamo decine di gol. Da lì poi ripartire con concetti e giocarcela contro tutti ed essere coraggiosi".

Se gli piace questa difesa a cinque: "Me la fai sapendo che a me non piace la difesa a cinque (ride, ndr). L'idea di cercare compattezza è logica. Puoi farlo con una difesa a cinque, con un centrocampista in più, puoi farlo in tante maniere. Il mio ruolo è cercare di migliorare la situazione, ma le decisioni e le idee sono del mister e vengono supportate. Quello che si chiede a un club come questo è di essere ambizioso anche nei momenti di difficoltà perché se stiamo lì e aspettare, non abbiamo ancora quel livello".

Sul Milan ambizioso: "Secondo me il discorso che hai fatto prima, bisogna guardare da dove siamo partiti. Noi siamo più ambiziosi grazie allo scudetto che ci ha fatto alzare l'asticella".

Sul perché non aver inserito Ibra in lista Champions: "Naturalmente è stata una discussione con l'allenatore. Zlatan si è praticamente allenato dopo la prima partita col Tottenham. Era una decisione difficile da prendere entro il 30 gennaio, lui non sapeva come avrebbe reagito il corpo".

