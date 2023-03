Tottenham-Milan, stasera Krunic in conferenza con Pioli | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarà Rade Krunic ad intervenire in conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Alle 19:15 ora italiana, dunque, Krunic affiancherà mister Stefano Pioli nella chiacchierata con i media in terra inglese. Tottenham-Milan, per Nesta impresa possibile. Ecco come >>>