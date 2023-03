Tottenham-Milan, Giroud: “Voglio restare. Orgoglioso dei compagni”

Il giocatore rossonero Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Tottenham-Milan , ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023 svoltasi al Tottenham Hotspur Stadium di Londra . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Per me è tanta roba essere ai quarti di finale con questa squadra, sono molto orgoglioso dei miei compagni. Abbiamo fatto la partita che volevamo, anche se potevamo fare più di un gol abbiamo gestito bene. Loro hanno faticato ad essere pericolosi nella nostra area e le occasioni migliori sono state nostre".

Se la parata di Maignan vale un gol: "È stato magnifico, per tutta la partita ha fatto molto bene e per la squadra è importante. Fino alla fine ha mostrato la sua qualità, sapevamo che loro potevano essere sempre pericolosi sulle palle da fermo ed ero un po' incazzato che non avevamo segnato, abbiamo lasciato loro l'opportunità di essere pericolosi ma Magic Mike ha fatto un grande lavoro".

Se vuole rimanere al Milan: "Certo che sì. Mi sento molto bene a Milano, abbiamo fatto una grande stagione nella scorsa e in questa vogliamo fare un bel percorso in Champions. Abbiamo l'opportunità di qualificarci alla prossima edizione ed è un altro obiettivo. Ho fatto tutto per far crescere i giovani e aiutarli, stasera abbiamo mostrato un bello spirito di squadra e grande determinazione oltre che qualità e serenità".