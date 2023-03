Tottenham-Milan, Conte: “Abbiamo perso la qualificazione all’andata”

Antonio Conte, allenatore degli Spurs, ha parlato a 'Amazon Prime Video' dopo Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions League

Enrico Ianuario

Antonio Conte, allenatore degli Spurs, ha parlato ai microfoni di 'Amazon Prime Video' al termine di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023 svoltasi al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'Europa indigesta: "Non parliamo di allenatore, ma di squadra. Quando vinco, vinco io e quando perdo, perdo io? Bisogna parlare della squadra, dell'allenatore, giocatori, di tutto. Mi fa sorridere questa domanda".

Su cosa deve fare questa squadra per crescere: "Deve lavorare tanto. Per diventare competitiva a livelli importanti secondo me c'è un bel po' di strada da fare. Si inizia da un percorso, io sono qui da 14 mesi. Non dimentichiamo che l'anno scorso siamo usciti in Conference League venendo eliminati ai gironi. Abbiamo fatto uno step in avanti, vincendo il girone di Champions e abbiamo affrontato i campioni d' Italia. A livello di storia si sono affrontate due squadre diverse. L'anno scorso abbiamo compiuto un miracolo, passando dal nono al quarto posto nelle ultime 14 giornate. Se pensi che possano bastare 13-14 mesi per diventare competitivi secondo me si sbagliano. Poi oggi ho da dire poco per l'impegno dei calciatori però bisogna determinare di più nella fase offensiva".

Su come ha preparato la partita: "Noi l'avevamo preparata in maniera diversa sulla circolazione della palla. Nel primo tempo siamo riusciti a trovare delle situazioni dove avresti dovuto determinare. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica anche quando riuscivamo a liberare delle zone per andare in avanti, tante volte ci fermavamo e andavamo indietro. Però, ripeto, non è questione di qualità, ma di fare degli step per alcuni calciatori che sono in crescita. Non dimentichiamo che noi abbiamo affrontato il Milan nelle due partite con delle defezioni importanti, ma questo non può essere una scusa. La partita è stata equilibrata, nelle due partite forse la qualificazione l'abbiamo persa all'andata".

Se ha voglia di proseguire su questa panchina: "Che domande stasera (ride, ndr). Sono provato perché ho subito un'operazione. Non mi sento niente, continuo a lavorare, ho un contratto con il Tottenham e rispetto il contratto. Poi a fine stagione si faranno le giuste valutazioni con il club nella maniera più serena. Ho un contratto in scadenza e vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare anche via, non è quello il problema (ride, ndr). Per un allenator el'importante è cercare di alzare l'asticella, quest'anno stiamo facendo fatica perché portare il livello da medio a un discreto-buono è semplice, ma alzarlo ancora è lì che subentrano i problemi".

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!