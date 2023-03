Tottenham-Milan, le chiavi della partita di ‘acmilan.com’

L'obbligo di recuperare un gol costringerà il Tottenham - spinto dal caldo pubblico di casa - a un inizio di partita aggressivo e con ritmi elevatissimi . I rossoneri dovranno dunque mettere in conto una prima fase di "apnea", necessaria per contenere le sfuriate dei padroni di casa. Tenere botta e ripartire, arginare, respirare e poi sviluppare il proprio gioco: superato questo scoglio indenne, il Milan dovrà prendere in mano la partita e rispondere al ritmo con ritmo. In ambito europeo situazioni simili le abbiamo già vissute a Stamford Bridge contro il Chelsea e ad Anfield Road contro il Liverpool : in certi frangenti di partita la pressione offensiva delle squadre inglesi sa essere asfissiante. La squadra deve dunque accettare di soffrire e abbassare a tratti il baricentro, a patto di essere poi mortifera nello sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Tottenham concederà in transizione.

Per impostare questo tipo di partita il rientro di Leão sarà fondamentale, perché la sua velocità è sempre in grado di creare apprensione e pericolo. Pioli potrà beneficiare anche di Rade Krunić, squalificato come il portoghese a Firenze ma elemento chiave dell'ottimo mese di febbraio della squadra. Con ogni probabilità il bosniaco, complici anche le condizioni non ottimali di Brahim, andrà a rinforzare la mediana con Tonali e Bennacer, garantendo filtro e fisicità contro i rocciosi Spurs. Rispetto alla sfida di andata, tra campo e panchina, Mister Pioli potrà contare su Maignan, Florenzi, Tomori e il già citato Isma: tante alternative in più, e diversi elementi per poter anche cambiare assetto a gara in corso. Il Tottenham, a sua volta, ritroverà in mediana Pierre-Emile Højbjerg, squalificato all'andata: il danese è un elemento imprescindibile per Conte, per via della sua capacità di recuperare palloni e anche di inserirsi in zona gol. Con lui in campo l'approccio della mediana dei padroni di casa sarà diverso, e non è un particolare da sottovalutare.