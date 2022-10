Thiago Silva: “Devo al Milan e a Nesta ciò che sono ora”

Giocatore giocatore , giocatore dei 'Blues', ha parlato ai microfoni di 'Prime' prima di Chelsea-Milan , partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Speriamo di raggiungere le Champions League del Milan, ma non è possibile perché mi mancano solo due stagioni per finire la carriera. Quella del 2021 è importante. Gioco fino a 50 anni perché non voglio stare a casa".

Sull'arrivo al Milan: "La prima volta che sono arrivato guardavo lo spogliatoio e non ci credevo. Pensavo alla mia vita, a ciò che avevo passato con la tubercolosi. Mi ha fatto molto piacere giocare in quella grande squadra. Mi dicevano i posti di Maldini, Pirlo, Seedorf..."

Sul suo ruolo da maestro ora: "Non so quanto giocherò ancora, ma ora devo far imparare agli altri come hanno fatto imparare a me Maldini e Nesta, ciò che sono lo devo a loro".