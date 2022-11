Milan-Tottenham, l’ultimo precedente: il gol di Crouch, la furia di Gattuso

Ai sorteggi di Champions League , il Milan trova il Tottenham , che sarà il prossimo avversario negli ottavi. Quella tra i rossoneri e gli Spurs non sarà un sfida inedita, anzi. Nella stagione 2010/2011 si affrontarono proprio negli ottavi di Champions League . Due sfide molto intense che si decisero per un singolo episodio.

Milan-Tottenham, il gol decisivo di Crouch

Quelle due squadre erano completamente diverse da quelle attuali. Il Milan era guidato da Massimiliano Allegri, al primo anno sulla panchina rossonera. In quella stagione arrivò lo scudetto, grazie a un buon gioco e ai tanti campioni in rosa. In attacco Max poteva contare su una versione più giovane di Zlatan Ibrahimovic, su un Pato sano e ai massimi livelli e su Robinho. Per non parlare della difesa guidata da Alessandro Nesta e Thiago Silva. La qualità e la profondità non mancava nemmeno a centrocampo, con giocatori del livello di Pirlo, Van Bommel e Seedorf.