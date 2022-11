Milan, in Champions arriva il Tottenham: come gioca la squadra di Conte

Il Milan troverà il Tottenham agli ottavi di Champions League: come gioca la squadra guidata da Antonio Conte

Emiliano Guadagnoli

Il Milan troverà il Tottenham agli ottavi di finale di Champions League. Un'avversaria da rispettare che ha tanta qualità tra i suoi giocatori, specialmente in attacco. I rossoneri alle urne hanno evitato le squadre favorite del torneo come Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Andiamo a dare un occhio più approfondito al modo di giocare degli Spurs, che con Antonio Conte hanno cambiato faccia.

Milan, ecco il Tottenham di Conte in Champions League — Come ogni squadra di Antonio Conte, il Tottenham gioca con una difesa a tre. Un marchio di fabbrica che contraddistingue l'allenatore fin dai tempi della Juventus. Un sistema di calcio ormai collaudato che cambia in base alla fase di gioco. In difesa i terzini/esterni si allineano con in tre centrali, passando così a una difesa a cinque. In fase offensiva questi si alzano e affondano verso l'area di rigore. In questo caso i due alle spalle di Harry Kane, lo vanno ad affiancare, formando un tridente offensivo di tutto livello.

Gli Spurs cercano con attenzione e abilità il possesso del pallone, fin dal proprio portiere Hugo Lloris. La manovra parte dal basso, per fare uscire il più possibile la squadra avversaria e poi imbucarla con passaggi filtranti. Il gioco passa perlopiù sui piedi di Højbjerg, per poi arrivare ai due trequartisti. Son e Richarlison, infatti, inventano e cercano la giocata con costanza. Inoltre come spesso accade alle squadre di Conte, rimane fondamentale l'apporto degli esterni. Primo fra tutti Ivan Perisic, che è capace di liberarsi sulla fascia e mettere in mezzo all'area cross molto pericolosi. Il tutto poi termina con il bomber inglese Harry Kane, un perfetto terminale offensivo.

In fase difensiva il Tottenham cerca il primo pressing con i giocatori offensivi. Cosa non dissimile dal Milan di Stefano Pioli. Una volta superato, rientrano velocemente dietro la linea della palla, cercando di limitare il gioco avversario, specialmente sugli esterni. Come detto, poi, la difesa diventa a cinque. Una squadra che ha punti di forza, ma anche debolezze che il Milan potrà sfruttare. L'appuntamento sarà a San Siro per la sfida d'andata degli ottavi di Champions League. Milan, in Champions ecco il Tottenham: conosciamo meglio la squadra di Antonio Conte