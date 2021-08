Sorteggio Champions League: Milan cliente scomodo per tutti

Oggi ci sarà il sorteggio per la Champions League 2021-22: Milan in quarta fascia, ma è un cliente scomodo per tutti

Salvatore Cantone

E' il giorno tanto atteso.Il Milan torna in Champions League. Dopo tanti anni i rossoneri tornano protagonisti nella competizione più importante per i club europei. L'ultima apparizione risale all'11 marzo 2014, cioè al ritorno degli ottavi di finale tra Atletico Madrid e Milan, terminata 4 a 1 a favore degli spagnoli. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi alle 18 ci sarà il sorteggio a Istanbul.

Il Milan è in quarta fascia, quindi con ogni probabilità andrà in un girone molto duro. Va detto però che con un po' di fortuna potrebbero capitare squadre come Sporting,Siviglia e Ajax, sulla carta alla portata dei rossoneri. Di sicuro la squadra di Pioli sarà un cliente scomodo per le big della Champions: il prestigio e il blasone del Milan è sempre un elemento da considerare in una competizione del genere. Intanto Pellegri si presenta in conferenza stampa. Segui con noi LIVE le sue parole.