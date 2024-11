Slovan Bratislava-Milan, Reijnders: “Vulnerabili nel contropiede. Leao? Un’arma”

C'è qualcosa di preoccupante nella fase difensiva del Milan? "Per noi non può succedere di essere così vulnerabili nel contropiede: sapevamo che avrebbero difeso molto bassi ma dovevamo essere più preparati. Di sicuro dobbiamo fare meglio e lavorare molto su questo aspetto".

Sull'esultanza di Leao: "Il gol per Rafa è molto importante, lo vedete anche voi che vuole lavorare sempre per la squadra. Per noi è un'arma ed è un grande giocatore".