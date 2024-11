Slovan Bratislava-Milan, Costacurta: “Leao in panchina? Non è più una novità”

"Credo non sia più una novità, dobbiamo pensare che Leao avrà sempre alti e bassi. Fonseca vedendolo anche sabato avrà pensato che oggi possa essere decisivo nell’ultima mezz’ora. È comunque sempre una sorpresa quando lo si vede in panchina, non possiamo non sottolinearlo. Per me non è il giocatore più forte, ma per tanta gente lo è. Per me comincia ad essere normale che possa andare in panchina: i giocatori importanti secondo Fonseca, e secondo me, giocano sempre".