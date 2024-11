Christian Pulisic MVP di Slovan Bratislava-Milan: è il migliore in campo

Non solo in fase offensiva, ma anche in copertura, Pulisic ha saputo fare la differenza, risultando un pericolo costante per la difesa avversaria e un punto di riferimento per i compagni. Le statistiche parlano chiaro: 3 tiri totali, di cui 2 nello specchio della porta, e 24 passaggi precisi su 28 tentati. Chris ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento fondamentale per il Milan, contribuendo in modo decisivo alla vittoria con il suo gol.